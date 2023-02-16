Яку кількість осіб в родині дозволено призвати на службу

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, яку продовжили до 20 травня 2023 року. Категорії громадян та правила призову на військову службу визначає Закон "Про військовий обов’язок і військову службу".

Мобілізувати можуть як чоловіків, так і жінок. Тобто в одній родині теоретично мобілізації підлягають всі особи віком від 18 до 60 років. Українське законодавство не містить уточнень щодо заборони призову певної кількості людей з сім’ї.

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Юрист Ростислав Кравець пояснив, що призвати на військову службу можуть чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. На практиці поки подібних прецедентів поки не траплялося, але на рівні закону це не проблема.

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Водночас у випадку мобілізації заборона призову торкнеться близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.

Тобто не підлягають військовій службі чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь і бабуся, брат і сестра особи, яка забезпечувала національну безпеку й оборону України від загарбників, але зникла чи померла під час дії воєнного стану. В такому випадку, інші члени родини, де є загиблий захисник, більше не можуть бути мобілізовані.

До того ж якщо в сім'ї виховують неповнолітніх дітей, відповідно до ст. 2 Закону, і якщо хтось з пари перебуває на службі, то чоловік або дружина, які займаються доглядом за дитиною, не можуть залишити її без догляду, тому їх не можуть мобілізувати.

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При отриманні повістки військовозобов’язаний повинен відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відповідно до термінів, вказаних у документі. У разі ігнорування вимоги представники ТЦК можуть звернутися до органу поліції та заявити про скоєне правопорушення. Лише після цього слідчий повинен відкрити кримінальне провадження.

Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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