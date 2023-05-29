Картину з пуделем Марії-Антуанетти продали за 280 тисяч доларів

Портрет маленької собачки 18-го століття, яку вважають іграшковим пуделем Помпоном Марії Антуанетти, продали на аукціоні за 279 400 доларів. Картину написав Жак Бартелемі Деламарр, який діяв у Парижі в останній чверті 18-го століття до початку 19-го століття.

Вартість портрета у 56 разів перевищує високу передпродажну оцінку в 5000 доларів. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що існує кілька версій цього портрета, і жодна з них не викликала такого інтересу. П’ятнадцять людей змагалися за лот, незбагненним чином піднявши ціну до значної позначки.

Про самого художника відомо дуже мало. Єдина біографічна інформація про нього з паперовими слідами полягає в тому, що він був прийнятий до Академії Сен-Люк, паризької гільдії художників і скульпторів, у 1777 році.

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Він зробив кілька варіантів цього портрета собаки. Існують відмінності в стилі догляду, фоні та аксесуарах у кімнаті.

Немає жодних доказів того, що Марія-Антуанетта доручила відносно невідомому Деламарру намалювати свою собаку. Немає доказів того, що портрет був навіть зроблений за життя собаки чи трагічної королеви.

Якщо це портрет однієї з численних собак Марії-Антуанетти, він, ймовірно, був написаний після її смерті як сувенір для людей з ностальгічними почуттями до обезголовлених монархів. Це пояснило б, чому художник створив кілька версій цуценя.

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