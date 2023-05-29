Картину с пуделем Марии-Антуанетты продали за 280 тысяч долларов

Портрет маленькой собачки 18 века, которую считают игрушечным пуделем Помпоном Марии Антуанетты, продали на аукционе за 279 400 долларов. Картину написал Жак Бартелеми Деламарр, действовавший в Париже в последней четверти 18 века до начала 19 века.

Стоимость портрета в 56 раз превышает высокую предпродажную отметку в 5000 долларов. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что существует несколько версий этого портрета и ни одна из них не вызвала такого интереса. Пятнадцать человек соревновались за лот, непостижимым образом подняв цену до значительной отметки.

О самом художнике известно очень мало. Единственная биографическая информация о нем с бумажными следами состоит в том, что он был принят в Академию Сен-Люк, парижскую гильдию художников и скульпторов, в 1777 году.

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Он сделал несколько вариантов этого портрета собаки. Существуют различия в стиле ухода, фона и аксессуаров в комнате.

Нет никаких доказательств того, что Мария Антуанетта поручила относительно неизвестному Деламарру нарисовать свою собаку. Нет доказательств того, что портрет был сделан даже при жизни собаки или трагической королевы.

Если это портрет одной из многочисленных собак Марии Антуанетты, он, вероятно, был написан после ее смерти как сувенир для людей с ностальгическими чувствами к обезглавленным монархам. Это объяснило бы, почему художник создал несколько версий щенка.

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