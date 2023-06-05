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Легіонери та бійці РДК на Бєлгородщині знищили кілька одиниць воєнної техніки росіян (відео)

Билім Олена

Легіонери та бійці РДК на Бєлгородщині знищили кілька одиниць воєнної техніки росіян (відео)

Бійці з легіону "Сводоба росії" та Російського добровольчого корпусу 5 червня під час боїв з російськими солдатами знищили кілька одиниць ворожої техніки.

Кадрами боїв вони поділилися у соцмережах. Це сталося у районі контрольно-пропускного пункту біля Шебекіно.

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Російські добровольці, які досі знаходяться на території Бєлгородщини, ведуть бої з російською армією. На опублікованому відео, як стверджують в легіоні, можна помітити ліквідацію російських танків, бойових машин піхоти та бойової розвідувально-дозорної машини.

"Цієї ночі з використанням дронів групи Легіону знищили 2 танки, 1 БМП-3 та 1 БРДМ у районі КПП Шебекіно. Рухаємось далі до повного знищення режиму", – зазначається у повідомленні регіону.

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Довідково: Російський добровольчий корпус є воєнним підрозділом Збройних сил України, який сформували у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Його бійці входять до Інтернаціонального легіону ТрО України. Командиром РДК є Денис Нікітін. Його учасники – етнічні російські емігранти з території України та інших країн.

Легіон "Свобода Росії" утворено з російських військовослужбовців, що потрапили у полон під час війни в Україні. Легіон створено росіянами-добровольцями, які вирішили боротися з диктаторським режимом російського президента путіна.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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