Легионеры и бойцы РДК на Белгородщине уничтожили несколько единиц военной техники россиян (видео)

Бойцы из легиона "Сводоба россии" и Русского добровольческого корпуса 5 июня во время боев с русскими солдатами уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Кадрами боев они поделились в соцсетях. Это произошло в районе контрольно-пропускного пункта возле Шебекино.

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Российские добровольцы, до сих пор находящиеся на территории Белгородщины, ведут бои с российской армией. На опубликованном видео, как утверждают в легионе, можно заметить ликвидацию российских танков, боевых машин пехоты и боевой разведывательно-дозорной машины.

Видео дня

"Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино. Движемся дальше к полному уничтожению режима", – отмечается в сообщении региона.

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Справка: Русский добровольческий корпус является военным подразделением Вооруженных сил Украины, которое сформировали в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Его бойцы входят в Интернациональный легион ТРО Украины. Командиром РДК является Денис Никитин. Его участники – этнические русские эмигранты с территории Украины и других стран.

Легион "Свобода России" создан из российских военнослужащих, попавших в плен во время войны в Украине. Легион создан россиянами-добровольцами, решившими бороться с диктаторским режимом российского президента Путина.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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