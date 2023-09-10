'Лелека' бригади 'Лють' допомогла знищити російську САУ 2С5 'Гіацинт-С' (відео)

На Бахмутському об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" ліквідувала російську самохідну установку 2С5 “Гіацинт-С". Її вартість може сягати до 2 млн доларів.

Відео знищення ворожої САУ опубліковане на сторінці бригади у Фейсбуці. На ньому можна побачити, як завдяки розвідувальному БПЛА "Лелека" було виявлено вороже озброєння та завдяки вдалому корегуванню, "Гіацинт-С" було знищено.

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Відео дня

"На бахмутському напрямку несприятлива погода для окупантів. Наші снаряди постійно падають їм на голови і на їхню техніку. Цього разу наша “Лелека" допомогла знищити російську самохідну установку 2С5 “Гіацинт-С"", – прокоментували ці кадри у бригаді "Лють".

Нагадаємо, днями українські прикордонники на Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки ліквідували командний пункт ворога. По ньому вдарили дроном-камікадзе.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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