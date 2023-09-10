'Лелека' бригады 'Лють' помогла уничтожить российскую САУ 2С5 'Гиацинт-С' (видео)

На Бахмутском объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" ликвидировала российскую самоходную установку 2С5 "Гиацинт-С", ее стоимость может достигать 2 млн долларов.

Видео уничтожения вражеской САУ опубликовано на странице бригады в Facebook. На нем можно увидеть, как благодаря разведывательному БПЛА "Лелека" было обнаружено вражеское вооружение и благодаря удачной корректировке, "Гиацинт-С" был уничтожен.

Читайте также: Аудиоперехват, который показал двухчасовой массированный френдли файер среди оккупантов

Видео дня

"На бахмутском направлении неблагоприятная погода для оккупантов. Наши снаряды постоянно падают им на головы и на их технику. На этот раз наша "Лелека" помогла уничтожить российскую самоходную установку 2С5 "Гиацинт-С"", — прокомментировали эти кадры в бригаде "Лють".

Напомним, на днях украинские пограничники на Купянском направлении во время проведения аэроразведки ликвидировали командный пункт врага. По нему ударили дроном-камикадзе.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!