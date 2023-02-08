Лічі з кісточки: як виростити тропічне дерево в домашніх умовах

Лічі – це екзотичне дерево з круглими плодами в червоній шкірці, соковитою кисло-солодкою м'якоттю, великою овальною кісточкою коричневого кольору. Виростити лічі з кісточки в домашніх умовах цілком реально, потрібно лише знати правильну послідовність дій і корисні поради.

Місця природного зростання лічі – Південно-східна область Китаю, Індія, країни Південно-Східної Азії та Африки. Найбільш сприятливий для цієї рослини сухий субтропічний клімат із м'якою зимою. У тропіках дерево непогано росте, але перестає давати плоди.

У природі висота дерева лічі може досягати 15 метрів. Зустрічаються екземпляри і до 30 метрів заввишки. У квартирі зростання цього деревця обмежується розмірами горщика. Як правило, рослина виростає не вище 2 метрів.

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Як вибрати плід для посадки

При виборі плодів важливо вибирати стиглі фрукти без темних плям на шкірці, вм'ятин та ознак цвілі. Лічі – продукт швидкопсувний. Тому вилучені кісточки не рекомендується зберігати. Краще купувати та витягувати насіння не раніше, ніж за 5-6 днів до посадки.

Висаджувати рекомендується одночасно кілька кісточок. Згодом залишають 1-2 найсильніших і найміцніших саджанців.

Як підготувати кісточку

Вилучену кісточку промивають від залишків м'якоті та замочують на 24 години у слабкому розчині марганцівки. Підсушувати кісточку та розкривати шкірку не потрібно.

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Як вибрати ґрунт

Для лічі найкраще підходить легкий пухкий ґрунт з великою кількістю поживних речовин. Допускається вирощування рослини в універсальному ґрунті або суміші ґрунту та торфу в пропорції 1:2.

Добре впливає на імунітет та розвиток рослини додавання до ґрунту мікоризних препаратів. Вони містять грибкові культури. Завдяки симбіозу рослини та грибків, коренева система краще засвоює поживні речовини із ґрунту.

Висаджування кісточки в садову землю не рекомендується через високу ймовірність заразити рослину грибковими та вірусними захворюваннями.

Яка ємність підійде

Як і всі тропічні рослини лічі відрізняється активним зростанням кореневої системи. Тому для висівання насіння краще брати горщики об'ємом не менше 300 мл.

Посадка в маленькі горщики або пластикові стаканчики призведе до того, що рослину доведеться пересаджувати раніше, це може зашкодити ніжним саджанцям.

Правила посадки лічі

Чи потрібно заздалегідь пророщувати кісточку

Підготовлену кісточку можна проростити двома способами: шляхом замочування та у субстраті.

Для першого варіанту знадобиться чиста бавовняна тканина і неглибока ємність. Підготовлене насіння загортають у змочену водою тканину, поміщають у ємність і прибирають у тепле місце.

За насінням необхідно регулярно спостерігати. Не можна допускати пересихання тканини. Шкідливий для кісточок і надлишок вологи, тому уважно слідкуйте за їх станом.

Як правило, перші паростки з'являються на 6-7 день після замочування кісточки. Для прискорення процесу можна заздалегідь обробити насіння розчином Епіну чи Циркону.

У другому варіанті горщик для посадки заповнюють знезараженим субстратом. Для цього можна використовувати кокосове волокно, вермикуліт чи агроперліт. Субстрат зволожують водою, на його поверхні розкладають кісточки, злегка заглиблюючи. Ємність накривають целофаном і прибирають у тепле місце. При використанні цього методу очікувати появи паростків можна через 10-14 днів.

Посадка в ґрунт

На дно ємності насипають дренажний шар заввишки 1/4 горщика. Насипають підготовлену ґрунтову суміш. Пророслу кісточку поміщають горизонтально в ґрунт на глибину 1,5 см. Росток накривають целофаном або склом і поміщають на сонячне місце.

Якщо пророщується кілька насінин, то пікірування необхідно робити якомога раніше, тому що коренева система швидко росте і переплітається.

Правила догляду

Лічі – рослина невибаглива і досить добре почувається в умовах звичайної квартири. Важливо лише дотримуватись певних правил при посадці та догляді за цією тропічною рослиною.

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Полив

Лічі потребує регулярного поливу та зрошення. Регулярність поливу залежить від температури навколишнього середовища. У жарку та сонячну погоду рослину поливають щодня, не допускаючи при цьому застою вологи у ґрунті. У зимовий період частоту поливів скорочують до 1 разу на 2-3 дні.

Добре позначаються на рослині щоденні обприскування листя. Проводити їх можна 2 рази на день вранці та ввечері.

Полив та зрошення проводять теплою відстояною водою. Холодна вода згубна для лічі.

Для підтримки оптимального мікроклімату можна розмістити біля ємності з рослиною зволожувач повітря.

Температурний режим і освітлення

Дерево лічі – світлолюбна культура, але як і більшість інших рослин, вона не любить попадання прямих сонячних променів та протягів. Встановлювати ємність із саджанцем краще на той бік квартири, де сонце з'являється у другій половині дня. Протягом усього року необхідно підтримувати світловий день щонайменше 12 годин. Взимку рослину підсвічують фітолампами.

Підживлення

Перше підживлення проводять після появи третього справжнього листа. У якості добрив застосовують фосфорні препарати. Через десять місяців проводять повторне підживлення. На цей раз використовують азотні добрива. Надалі підживлення виробляють 1 раз на два роки у літній період калійно-фосфатними добривами. Всі підживлення вводяться у вологий грунт в концентрації зазначеній виробником.

Пересадка

Пікірування роблять при появі двох перших справжніх листів. Як правило, це відбувається другого тижня після перших сходів. Паростки акуратно відокремлюють один від одного і розсаджують по окремих ємностях.

Першу пересадку здійснюють, коли рослина досягне не менше 30 см у висоту і матиме 6 справжніх листків. При пересадці підбирають ємність трохи більшу за обсягом. Повністю оновлюють дренажний шар та ґрунтову суміш. Коріння рослини ретельно оглядають. Зламані, з ознаками гнилі коріння видаляють. Можна промити кореневу систему слабким розчином марганцівки для профілактики грибкових захворювань.

Після пересадки рослину поливають теплою водою і ставлять на світле місце, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів. Наступну пересадку проводять коли коріння рослини займе весь обсяг горщика.

Обрізка

Фахівці не рекомендують захоплюватися обрізанням рослини. Занадто часта корекція форми крони може призвести до порушення процесів цвітіння.

Краще обмежитися санітарним обрізанням. Вона включає видалення хворих і слабких пагонів, вкорочування занадто довгих гілок. Таку процедуру найкраще проводити у зимовий період.

Коли чекати на врожай

Для того щоб отримати плоди лічі необхідно суворо дотримуватися наступних умов:

температура довкілля щонайменше +28 С

світловий день не менше 15 годин на добу

дотримання режиму поливу

регулярні підживлення

для появи плодів необхідно самостійно запилювати рослину м'яким пензлем

Цвісти лічі починає з трьох років. А плодоношення в домашніх умовах, як правило, настає лише через 10 років.

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