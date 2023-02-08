Личи из косточки: как вырастить тропическое дерево в домашних условиях

Личи – это экзотическое дерево с круглыми плодами в красной кожуре, сочной кисло-сладкой мякотью, большой овальной косточкой коричневого цвета. Вырастить личики из косточки в домашних условиях вполне реально, нужно лишь знать правильную последовательность действий и полезные советы.

Места естественного роста личи – Юго-восточная область Китая, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Наиболее благоприятен этому растению сухой субтропический климат с мягкой зимой. В тропиках дерево неплохо растет, но перестает приносить плоды.

В природе высота дерева личика может достигать 15 метров. Встречаются экземпляры и до 30 метров высотой. В квартире рост этого деревца ограничивается размерами горшка. Как правило, растение произрастает не выше 2 метров.

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Как выбрать плод для посадки

При выборе плодов важно выбирать спелые фрукты без темных пятен на кожуре, вмятинах и признаках плесени. Личи – продукт скоропортящийся. Поэтому удаленные косточки не рекомендуется хранить. Лучше покупать и вытаскивать семена не раньше, чем за 5-6 дней до посадки.

Высаживать рекомендуется одновременно несколько косточек. Впоследствии оставляют 1-2 сильнейших и крепких саженцев.

Как подготовить косточку

Удаленную косточку промывают от остатков мякоти и замачивают на 24 часа в слабом растворе марганцовки. Подсушивать косточку и раскрывать кожуру не нужно.

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Как выбрать почву

Для личика лучше всего подходит легкая рыхлая почва с большим количеством питательных веществ. Допускается выращивание растения в универсальной почве или смеси почвы и торфа в пропорции 1:2.

Хорошо влияет на иммунитет и развитие растения добавление к почве микоризных препаратов. Они содержат грибковые культуры. Благодаря симбиозу растения и грибков, корневая система лучше усваивает питательные вещества из почвы.

Высадка косточки в садовую землю не рекомендуется из-за высокой вероятности заразить растение грибковыми и вирусными заболеваниями.

Какая емкость подойдет

Как и все тропические растения личи отличается активным ростом корневой системы. Поэтому для высева семян лучше брать горшки объемом не менее 300 мл.

Посадка в маленькие горшки или пластиковые стаканчики приведет к тому, что растение придется пересаживать раньше, это может повредить нежным саженцам.

Правила посадки считай

Нужно ли заранее проращивать косточку

Подготовленную косточку можно прорастить двумя способами: путем замачивания и субстрата.

Для первого варианта понадобится чистая хлопчатобумажная ткань и неглубокая емкость. Подготовленные семена заворачивают в смоченную водой ткань, помещают в емкость и убирают в теплое место.

За семенами необходимо регулярно наблюдать. Нельзя допускать пересыхания ткани. Вреден для косточек и избыток влаги, поэтому внимательно следите за их состоянием.

Как правило, первые побеги появляются на 6-7 день после замачивания косточки. Для ускорения процесса можно предварительно обработать семена раствором Эпина или Циркона.

Во втором варианте горшок для посадки заполняют обеззараженным субстратом. Для этого можно использовать кокосовое волокно, вермикулит или агроперлит. Субстрат увлажняют водой, на его поверхности разлагают косточки, слегка углубляя. Емкость накрывают целлофаном и убирают в теплое место. При использовании этого метода ждать появления ростков можно через 10-14 дней.

Посадка в грунт

На дно емкости насыпают дренажный слой высотой 1/4 горшка. Насыпают подготовленную грунтовую смесь. Проросшую косточку помещают горизонтально в грунт на глубину 1,5 см. Росток накрывают целлофаном или стеклом и помещают на солнечное место.

Если проращивается несколько семян, то пикирование необходимо производить как можно раньше, так как корневая система быстро растет и переплетается.

Правила ухода

Личи – растение неприхотливое и достаточно хорошо чувствует себя в условиях обычной квартиры. Важно лишь соблюдать определенные правила при посадке и уходе за этим тропическим растением.

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Полив

Личи требует регулярного полива и орошения. Регулярность полива зависит от температуры окружающей среды. В жаркую и солнечную погоду растение поливают каждый день, не допуская при этом застоя влаги в почве. В зимний период частоту поливов сокращают до 1 раза в 2-3 дня.

Хорошо сказываются на растении ежедневные опрыскивания листьев. Проводить их можно 2 раза в день утром и вечером.

Полив и орошение производят теплой отстоянной водой. Холодная вода губительна для личи.

Для поддержания оптимального микроклимата можно разместить у емкости с растением увлажнитель воздуха.

Температурный режим и освещение

Дерево личи – светолюбивая культура, но как и большинство других растений, она не любит попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Устанавливать емкость с саженцем лучше на ту сторону квартиры, где солнце появляется во второй половине дня. В течение всего года необходимо поддерживать световой день не менее 12 часов. Зимой растение подсвечиваются фитолампами.

Подкормка

Первую подкормку проводят после появления третьего настоящего листа. В качестве удобрений используют фосфорные препараты. Через десять месяцев проводят повторную подкормку. В этот раз используют азотные удобрения. В дальнейшем подкормку производят 1 раз в два года в летний период калийно-фосфатными удобрениями. Все подкормки вводятся во влажную почву в концентрации указанной изготовителем.

Пересадка

Пикирование производят при появлении двух первых настоящих листьев. Как правило, это происходит на второй неделе после первой лестницы. Ростки аккуратно отделяют друг от друга и рассаживают по отдельным емкостям.

Первую пересадку осуществляют, когда растение достигнет не менее 30 см в высоту и будет иметь 6 настоящих листьев. При пересадке подбирают емкость несколько большую по объему. Полностью обновляют дренажный пласт и грунтовую смесь. Корни растения тщательно осматривают. Сломанные, с признаками гнилые корни удаляют. Можно промыть корневую систему слабым раствором марганцовки для профилактики грибковых болезней.

После пересадки растение поливают теплой водой и ставят на светлое место избегая попадания прямых солнечных лучей. Следующую пересадку проводят когда корни растения займут весь объем горшка.

Обрезка

Специалисты не рекомендуют увлекаться обрезкой растения. Слишком частая коррекция формы кроны может привести к нарушению процессов цветения.

Лучше ограничиться санитарной обрезкой. Она включает удаление больных и слабых побегов, укорачение слишком длинных ветвей. Такую процедуру лучше проводить в зимний период.

Когда ждать урожая

Для того чтобы получить плоды личи необходимо строго соблюдать следующие условия:

температура окружающей среды не менее +28 С

световой день не менее 15 часов в сутки

соблюдение режима полива

регулярные подкормки

для появления плодов необходимо самостоятельно опылять растение мягкой кистью.

Цвести личи начинает с трех лет. А плодоношение в домашних условиях, как правило, наступает только через 10 лет.

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