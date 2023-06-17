Найкраща закуска до столу: як законсервувати сало з часником

Консервоване сало з часником є універсальною закускою та підходить до будь-якого столу. Ця страва смакує всім, а також вона дуже корисна.

Досвідчені господині мають свої поради щодо того, як закрити сало на зиму, щоб воно було смачним. Часник своєю чергою допоможе зробити консервацію пікантною.

Для приготування знадобляться:

сало – 2 кг;

вода – 5 склянок;

сіль – 200 г;

часник – 1 головка;

лавровий лист – 4 шт.

Спочатку сало треба промити, обсушити та нарізати на невеликі шматки. У каструлі треба закип'ятити воду, додати сіль, після чого розчин потрібно остудити.

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Почищеним часником варто натерти нарізане сало. Потім його варто викласти у банку, періодично додаючи лавровий лист та перець на смак. Заповнену банку треба залити розсолом та накрити кришкою.

Сало потрібно тримати у розчині упродовж трьох днів, після чого кришку варто щільно закрити та перекласти банку в холодильник на декілька днів.

Отримане сало треба дістати з банки, натерти сіллю та спеціями на смак, загорнути у папір та повернути у холодильник. Закуску можна вживати через 24 години, або перекласти у морозилку на зиму.

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