Лучшая закуска к столу: как законсервировать сало с чесноком
Консервированное сало с чесноком является универсальной закуской и подходит к любому столу. Это блюдо подходит всем, а также оно очень полезно.
Опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, как закрыть сало на зиму, чтобы оно было вкусным. Чеснок в свою очередь поможет сделать консервацию пикантной.
Для приготовления понадобятся:
- сало – 2 кг;
- вода – 5 стаканов;
- соль – 200 г;
- чеснок – 1 головка;
- лавровый лист – 4 шт.
Сначала нужно промыть сало, обсушить и нарезать на небольшие куски. В кастрюле надо вскипятить воду, добавить соль, после чего раствор нужно остудить.
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Почищенным чесноком следует натереть нарезанное сало. Затем его следует выложить в банке, периодически добавляя лавровый лист и перец по вкусу. Заполненную банку нужно залить рассолом и накрыть крышкой.
Сало нужно держать в растворе в течение трех дней, после чего крышку следует плотно закрыть и переложить банку в холодильник на несколько дней.
Полученное сало нужно достать из банки, натереть солью и специями по вкусу, завернуть в бумагу и вернуть в холодильник. Закуску можно употреблять через 24 часа или переложить в морозилку на зиму.
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