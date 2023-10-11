Краще за магазинний: Як приготувати вдома плавлений сир
Домашній плавлений сир – це ідеальна начинка для бутербродів і тостів, і його приготування дуже просте. Коли ви готуєте його самостійно, ви можете експериментувати з начинками та смаками, щоб задовольнити свою смакову пристрасть. Що ще важливо, цей домашній сир не тільки смачніший, але і виходить дешевше, ніж його магазинні аналоги.
За смаком сир дійсно чудовий, особливо коли його комбінувати з улюбленими начинками. Рекомендуємо спробувати приготувати його самостійно, і ви будете приємно здивовані результатом. Рецептом поділились на сайті gospodynka.
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Інгредієнти:
- 1,2 кг сиру (жирність на ваш вибір)
- 160 г вершкового масла
- 2 яйця
- 0,5 ч. ложки лимонної кислоти
- 1,5 ч. ложки соди
- 2 ч. ложки солі
Приготування:
- У чашу блендера помістіть сир, яйця та вершкове масло. Додайте лимонну кислоту та соду.
- Перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси, після чого перелийте її в каструлю.
- Розігрійте масу на середньому вогні, постійно помішуючи, доки вона не стане однорідною. Це зазвичай займає близько 10-12 хвилин.
- Після того, як маса стане рідкою, додайте сіль.
- Поверніть масу в блендер і ще раз перемішайте, щоб уникнути утворення грудочок.
- Після блендування перелийте масу назад в каструлю і нагрійте її до "перших бульбашок". Потім відразу зніміть з вогню.
- Дайте сиру охолонути в каструлі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Не допускайте закипання маси.
- Розкладіть ваші улюблені начинки на смак у контейнери. Залийте їх трохи остиглим сиром і добре перемішайте.
- Зазвичай роблю сири з начинками, такими як зелень та часник, гриби та шинка. Одну порцію лишаю без начинки.
- Покрийте контейнери плівкою для їжі, охолонути при кімнатній температурі, а потім перенесіть в холодильник для застигання (1-2 години).
- Потім видаліть плівку, закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.
- Цей домашній сир надзвичайно смачний і немає жодного присмаку соди. Він не відрізняється від найдорожчих магазинних брендів і є ідеальною начинкою для ваших бутербродів та тостів.
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