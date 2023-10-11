Краще за магазинний: Як приготувати вдома плавлений сир

Домашній плавлений сир – це ідеальна начинка для бутербродів і тостів, і його приготування дуже просте. Коли ви готуєте його самостійно, ви можете експериментувати з начинками та смаками, щоб задовольнити свою смакову пристрасть. Що ще важливо, цей домашній сир не тільки смачніший, але і виходить дешевше, ніж його магазинні аналоги.

За смаком сир дійсно чудовий, особливо коли його комбінувати з улюбленими начинками. Рекомендуємо спробувати приготувати його самостійно, і ви будете приємно здивовані результатом. Рецептом поділились на сайті gospodynka.

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Інгредієнти:

1,2 кг сиру (жирність на ваш вибір)

160 г вершкового масла

2 яйця

0,5 ч. ложки лимонної кислоти

1,5 ч. ложки соди

2 ч. ложки солі

Приготування:

У чашу блендера помістіть сир, яйця та вершкове масло. Додайте лимонну кислоту та соду. Перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси, після чого перелийте її в каструлю. Розігрійте масу на середньому вогні, постійно помішуючи, доки вона не стане однорідною. Це зазвичай займає близько 10-12 хвилин. Після того, як маса стане рідкою, додайте сіль. Поверніть масу в блендер і ще раз перемішайте, щоб уникнути утворення грудочок. Після блендування перелийте масу назад в каструлю і нагрійте її до "перших бульбашок". Потім відразу зніміть з вогню. Дайте сиру охолонути в каструлі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Не допускайте закипання маси. Розкладіть ваші улюблені начинки на смак у контейнери. Залийте їх трохи остиглим сиром і добре перемішайте. Зазвичай роблю сири з начинками, такими як зелень та часник, гриби та шинка. Одну порцію лишаю без начинки. Покрийте контейнери плівкою для їжі, охолонути при кімнатній температурі, а потім перенесіть в холодильник для застигання (1-2 години). Потім видаліть плівку, закрийте кришками і зберігайте в холодильнику. Цей домашній сир надзвичайно смачний і немає жодного присмаку соди. Він не відрізняється від найдорожчих магазинних брендів і є ідеальною начинкою для ваших бутербродів та тостів.

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