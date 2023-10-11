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Лучше магазинного: Как приготовить дома плавленый сыр

Игорь Романько

Как сделать плавленый сыр в домашних условиях

Домашний сыр – это идеальная начинка для бутербродов и тостов, и его приготовление очень простое. Когда вы готовите его самостоятельно, можно экспериментировать с начинками и вкусами, чтобы удовлетворить свою вкусовую страсть. Что еще важно, этот творог не только вкуснее, но и получается дешевле, чем его магазинные аналоги.

По вкусу сыр действительно отличный, особенно когда его комбинировать с любимыми начинками. Рекомендуем попробовать приготовить его самостоятельно, и вы будете приятно удивлены результатом. Рецептом поделились на сайте gospodynka.

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Ингредиенты:

  • 1,2 кг сыра (жирность по вашему выбору)
  • 160 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 0,5 ч. ложки лимонной кислоты
  • 1,5 ч. ложки соды
  • 2 ч. ложки соли

Приготовление:

  1. В чашу блендера поместите творог, яйца и сливочное масло. Добавьте лимонную кислоту и соду.
  2. Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы и перелейте ее в кастрюлю.
  3. Разогрейте массу на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не станет однородной. Это обычно занимает около 10-12 минут.
  4. После того как масса станет жидкой, добавьте соль.
  5. Поверните массу в блендер и еще раз перемешайте во избежание образования комочков.
  6. После блендирования перелейте массу обратно в кастрюлю и нагрейте ее до первых пузырьков. Затем сразу снимите с огня.
  7. Дайте сыру остыть в кастрюле примерно 10 минут, периодически помешивая.
  8. Не допускайте закипания массы.
  9. Разложите ваши любимые начинки по вкусу в контейнеры. Залейте их чуть-чуть остывшим сыром и хорошо перемешайте.
  10. Обычно делаю сыры с начинками, такими как зелень и чеснок, грибы и ветчина. Одну порцию оставляю без начинки.
  11. Покройте контейнеры пленкой для еды, охладитесь при комнатной температуре, а затем перенесите в холодильник для застывания (1-2 часа).
  12. Затем удалите пленку, закройте крышками и храните в холодильнике.
  13. Этот домашний сыр необыкновенно вкусен и нет никакого привкуса соды. Он не отличается от самых дорогих магазинных брендов и является идеальной начинкой для бутербродов и тостов.

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