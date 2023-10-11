Лучше магазинного: Как приготовить дома плавленый сыр
Домашний сыр – это идеальная начинка для бутербродов и тостов, и его приготовление очень простое. Когда вы готовите его самостоятельно, можно экспериментировать с начинками и вкусами, чтобы удовлетворить свою вкусовую страсть. Что еще важно, этот творог не только вкуснее, но и получается дешевле, чем его магазинные аналоги.
По вкусу сыр действительно отличный, особенно когда его комбинировать с любимыми начинками. Рекомендуем попробовать приготовить его самостоятельно, и вы будете приятно удивлены результатом. Рецептом поделились на сайте gospodynka.
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Ингредиенты:
- 1,2 кг сыра (жирность по вашему выбору)
- 160 г сливочного масла
- 2 яйца
- 0,5 ч. ложки лимонной кислоты
- 1,5 ч. ложки соды
- 2 ч. ложки соли
Приготовление:
- В чашу блендера поместите творог, яйца и сливочное масло. Добавьте лимонную кислоту и соду.
- Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы и перелейте ее в кастрюлю.
- Разогрейте массу на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не станет однородной. Это обычно занимает около 10-12 минут.
- После того как масса станет жидкой, добавьте соль.
- Поверните массу в блендер и еще раз перемешайте во избежание образования комочков.
- После блендирования перелейте массу обратно в кастрюлю и нагрейте ее до первых пузырьков. Затем сразу снимите с огня.
- Дайте сыру остыть в кастрюле примерно 10 минут, периодически помешивая.
- Не допускайте закипания массы.
- Разложите ваши любимые начинки по вкусу в контейнеры. Залейте их чуть-чуть остывшим сыром и хорошо перемешайте.
- Обычно делаю сыры с начинками, такими как зелень и чеснок, грибы и ветчина. Одну порцию оставляю без начинки.
- Покройте контейнеры пленкой для еды, охладитесь при комнатной температуре, а затем перенесите в холодильник для застывания (1-2 часа).
- Затем удалите пленку, закройте крышками и храните в холодильнике.
- Этот домашний сыр необыкновенно вкусен и нет никакого привкуса соды. Он не отличается от самых дорогих магазинных брендов и является идеальной начинкой для бутербродов и тостов.
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