Краще відкласти на потім: стилісти назвали моделі жіночих штанів, що вийшли з моди

Щоб виглядати стильно та модно у сезоні весна-літо 2023 стилісти радять позбутися кількох речей з вашого гардероба. Зокрема, варто відкласти деякі предмети нижнього одягу – як то мініспідниці та штани, прикрашені камінням та паєтками.

Модні експерти кажуть, що цього року не варто надягати шкіряні лосини або легінси. Також не обирайте укорочені джинси, чи штани зі стрілками. Забудьте про штани з бантом на талії та про кюлоти.

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Видання lifestylewomens, що пише про жіночу моду, зазначає: у сезоні весна-літо 2023 будуть в тренді яскраві та примітні принти.

"Мода на штани пропонує нам вибирати білі штани, що виявляться лаконічними у будь-яких ваших образах – від ділових до романтичних. Також універсальними будуть бежеві штани, що ідеально підкреслюють жіночі форми та наявність відмінного смаку. Ефектно виглядатимуть яскраві та кислотні кольори штанів, що дозволять виділитися та привернути до себе особливий інтерес", – йдеться у повідомленні.

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Стильно виглядатимуть й розрізи на штанах різної довжини. А ще повертаються у тренди штани-клеш: "Розкльошені штани виглядають найбільш жіночно серед інших моделей, дозволяючи складати з ними дуже ошатні луки. Трендові штани клеш можуть бути у варіанті з невеликим розширенням, починаючи від стегна, а також і в іншому стилі – з сильно розширеними брюками нижче за коліно".

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Експерти з моди радять звернути увагу на штани з флористичним та картатим принтом.

Також в тренді цього року будуть штани з бахромою. Вони стануть чудовим вибором для неформальних образів на прогулянку чи романтичного аутфіту.

До речі, повертаються в моду штани з анімалістичним принтом.

Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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