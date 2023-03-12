Лучше отложить на потом: стилисты назвали вышедшие из моды модели женских брюк.

Чтобы выглядеть стильно и модно в сезоне весна-лето 2023 стилисты советуют избавиться от нескольких вещей из вашего гардероба. В частности, стоит отложить некоторые предметы нижней одежды – как мини-юбки и брюки, украшенные камнями и пайетками.

Модные эксперты говорят, что в этом году не стоит надевать кожаные лосины или леггинсы. Также не выбирайте укороченные джинсы или брюки со стрелками. Забудьте о штанах с бантом на талии и о кюлотах.

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Издание lifestylewomens, пишущее о женской моде, отмечает: в сезоне весна-лето 2023 будут в тренде яркие и примечательные принты.

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"Мода на брюки предлагает нам выбирать белые брюки, которые окажутся лаконичными в любых ваших образах – от деловых до романтических. Также универсальными будут бежевые брюки, идеально подчеркивающие женские формы и наличие отличного вкуса. Эффектно будут выглядеть яркие и кислотные цвета брюк, что позволят выделиться и привлечь к себе особый интерес", – говорится в сообщении.

Стильно будут смотреться и разрезы на штанах разной длины. А еще возвращаются в тренды брюки-клеш: "Расклешенные брюки выглядят наиболее женственно среди других моделей, позволяя складывать с ними очень нарядные луга. Трендовые брюки клеш могут быть в варианте с небольшим расширением, начиная от бедра, а также и в другом стиле – с сильно расширенными брюками ниже колена".

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Эксперты по моде советуют обратить внимание на штаны с флористическим и клетчатым принтом.

Также в тренде этого года будут брюки с бахромой. Они станут отличным выбором для неформальных образов на прогулку или романтического аутфита.

Кстати, возвращаются в моду брюки с анималистическим принтом.

Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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