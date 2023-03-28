Любовний гороскоп для самотніх передвіщає зміни: Овен – Діва

Хоча ця енергія може бути непередбачуваною та сповненою сюрпризів, деякі самотні знаки зодіаку відчайдушно потребують змін. Вони починають відчувати, що побачення стають застійними та не дають задоволення.

Втім, енергія Меркурія, Венери та Юпітера матиме свій вплив на стосунки. Астрологи розповіли, що чекає в стосунках цього тижня знаки зодіаку від Овна до Діви.

Овен

Початок тижня може розпалити ваші почуття. Використовуйте цю енергію як можливість визнати особисте зростання, якого ви досягли за останні кілька років, враховуючи уроки, які ви винесли з минулих стосунків. Не бійтеся піти трохи глибше, коли на горизонті балансують любовні інтереси. Намагайтеся не зациклюватися на фантазіях, які ви мріяли останнім часом.

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Телець

Тиждень буде легким, легким і романтичним, оскільки Венера і Уран з’єднаються з вашим Сонцем 30 березня. Ця енергія чудова для флірту та солодких стосунків, але важливо, щоб ви приділили час для догляду за собою. Сюрпризи в романтичному відділі обов’язково з’являться в цей час. Будьте готові до того, щоб усе стало трохи дивним.

Близнюки

Використайте цей період як можливість визнати червоні прапорці, які ви могли проігнорувати в минулому, щоб ви могли розірвати будь-які цикли, які шкодили вашому любовному життю. Пам’ятайте, що підвищувати свої стандарти – це нормально, і вибірковість щодо того, з ким ви зустрічаєтеся, не робить вас вибагливими чи напруженими.

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Рак

Ви будете зосереджені на вихованні себе більше, ніж на будь-яких романтичних зв’язках протягом першої частини робочого тижня. Важливо, щоб ви використовували цю енергію, щоб практикувати як емоційний, так і фізичний догляд за собою. Ви будете в настрої вийти та поспілкуватися, що може призвести до нових та захоплюючих зв’язків пізніше.

Лев

Зараз, як ніколи, ви будете тяжіти до своїх близьких друзів, і було б розумно зверніться до них за порадою, якщо є якісь романтичні ситуації, щодо яких ви відчуваєте невпевненість. Ця енергія спонукатиме вас бути уважними до того, кого ви запрошуєте в цей час. Якщо ви опинитеся на побаченні, не просіть нікого зайти, якщо ви не готові підігріти ситуацію.

Діва

Тиждень розпочнеться з дуже активного Меркурія, який має додати трохи бадьорості у ваші кроки та посилити ваші почуття. Якщо потрібно провести будь-які розмови, орієнтовані на стосунки, збережіть їх на час, коли Марс і Риби з’єднаються 30 березня. Ці вібрації ідеально підходять для відкриття та вираження своїх емоцій, розвитку романтичних стосунків або вирішення болю з минулого.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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