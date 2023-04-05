Мобілізація у квітні: 6 категорій чоловіків, які можуть отримати відстрочку від служби

Починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні почала діяти загальна мобілізація та воєнний стан, який триватиме до 20 травня 2023 року. Закон передбачає призов у військову службу всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак, протягом останніх років у закон були внесені зміни, які надають відстрочку від служби для шести категорій чоловіків.

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За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, першочергово до військової служби призивають чоловіків з військовим досвідом, проте в такому випадку повістки отримують всі чоловіки віком від 18 до 60 років, тому що мобілізованими можуть стати як обмежено придатні особи, так і ті, у кого немає жодного військового досвіду.

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Навчання перед відправленням на фронт, яке має тривати не менш як місяць, мають проходити чоловіки, які не мають досвіду військової служби. Військовослужбовці запасу можуть бути призвані для перепідготовки, а військовослужбовці з досвідом служби відправляються відразу до військових частин, де можуть отримати бойові завдання на фронті.

Зараз повістки отримують:

призовники, які пройшли військову службу;

військовозобов'язані і резервісти, з досвідом військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають досвіду служби;

особи зняті або виключені з військового обліку;

особи з інвалідністю;

у кого "білий квиток" – обмежено придатні у воєнний час та непридатні у мирний час або обмежено придатні у мирний час і придатні у воєнний;

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Хто має право на відстрочку від мобілізації у квітні 2023 року

У Законі (23 стаття) перелічені умови, за яких 6 категорій населення можуть отримати відстрочку від призову до військової служби в Україні у 2023 році. Ці категорії включають:

Освіта: студенти професійно-технічних, фахових, передвищих та вищих навчальних закладів, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, що навчаються за денною або дуальною формами;

Викладання та наука: наукові та науково-педагогічні працівники вищих та передвищих навчальних закладів, наукових установ та організацій з вченим званням та/або науковим ступенем, а також педагогічні працівники професійних, загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють у вищих або передвищих навчальних закладах та наукових установах, відповідно до основного місця роботи;

Професійна діяльність: народні депутати, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники органів управління військами, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, та інших державних служб;

Сімейні обставини;

Стан здоров’я;

Бронювання на роботі.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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