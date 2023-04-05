Мобилизация в апреле: 6 категорий мужчин, которые могут получить отсрочку от службы

Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине начала действовать общая мобилизация и военное положение, которое продлится до 20 мая 2023 года. Закон предусматривает призыв в военную службу всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в последние годы в закон были внесены изменения, которые предоставляют отсрочку от службы для шести категорий мужчин.

Читайте также: Когда прекратят вручать повестки на улицах

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, в первую очередь к военной службе призывают мужчин с военным опытом, однако в таком случае повестки получают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, так как мобилизованными могут стать как ограниченно подходящие лица, так и те, у кого нет военного опыта.

Видео дня

Обучение перед отправлением на фронт, которое должно длиться не менее месяца, должны проходить мужчины, не имеющие опыта военной службы. Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки, а военнослужащие с опытом службы отправляются сразу в воинские части, где могут получить боевые задания на фронте.

Сейчас повестки получают:

призывники, прошедшие военную службу;

военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

лица сняты или исключены из военного учета;

лица с инвалидностью;

у кого "белый билет" – ограниченно пригодные в военное время и непригодные в мирное время или ограниченно пригодные в мирное время и пригодные в военное время;

Читайте также: Целевая мобилизация: кого могут призвать и с какой целью

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в апреле 2023 года

В Законе (23 статья) перечислены условия, при которых 6 категорий населения могут получить отсрочку от призыва в военную службу в Украине в 2023 году. Эти категории включают:

Образование: студенты профессионально-технических, профессиональных, высших и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам;

Преподавание и наука: научные и научно-педагогические работники высших и высших учебных заведений, научных учреждений и организаций с ученым званием и/или научной степенью, а также педагогические работники профессиональных, общеобразовательных учебных заведений, работающих в высших или высших учебных заведениях и научных учреждениях , в соответствии с основным местом работы;

Профессиональная деятельность: народные депутаты, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники органов управления войсками, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и других государственных служб;

Семейные обстоятельства;

Состояние здоровья;

Бронирование на работе.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!