Чи можуть призвати на військову службу обмежено придатних

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призвати військовозобов'язаних громадян призивного віку від 18 до 60 років. Водночас призивати до лав ЗСУ можуть також і обмежено придатних.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач. За його словами, обмежено придатні військовослужбовці служитимуть не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в інших небойових підрозділах.

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"Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", – сказав Горбач.

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Про це йдеться у Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 розділу ІІ. У відповідній постанові у довільній формі йдеться, які види служби може проходити обмежено придатна особа, а які їй протипоказані. Такі особи непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть служити:

у частинах (підрозділах) забезпечення;

військових комісаріатах;

установах, організаціях, навчальних закладах.

Нагадаємо, призовникам повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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