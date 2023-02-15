Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян з гіпертонією

В Україні тривають посилені мобілізаційні заходи. Повістки військовозобов'язаним громадянам України вручають на вулицях. Після вручення повістки особа відправляється на проходження військово-лікарняної комісії, яка вирішує, чи може особа бути мобілізованою.

Україна посідає перше місце в Європі за смертністю населення від серцево-судинних захворювань. Основною причиною є підвищення кров'яного тиску. Та чи можуть призвати на військову службу з такою розповсюдженою хворобою, як гіпертонія, та яка степінь цього захворювання звільняє від мобілізації?

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Гіпертонія, або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, та може протікати безсимптомно тривалий час. Основні симптоми гіпертонії це:

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Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;

Порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя;

Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;

Нудота, блювота, задишка;

Судоми та втрата свідомості;

Виражені тривожні розлади.

У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено хвороби, через які військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним, або тимчасово непридатним до військової служби.

Щодо гіпертонії зазначається, що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском 110-115 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);

гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступені;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

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Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії.

Якщо поставлений діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час, тому особу з таким захворюванням можуть мобілізувати.

Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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