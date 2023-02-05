Чи можуть призвати на службу чоловіків молодше 18 та старше 60 років

Наприкінці грудня уряд змінив порядок військового обліку. Завдяки цим змінам планують пришвидшити хід загальної мобілізації і темпи призову. З новими правилами набув чинності пункт, який дозволяє призвати людину поза межами граничного віку військовозобов'язаного, тобто до 18 років та після 60 років.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, якій підлягають особи від 18 до 60 років.

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Залежно від військової категорії максимальний вік служби у 2023 році можуть автоматично продовжити на 5 років, якщо особа має унікальний досвід. Відповідно до оновлень, затверджених Кабміном, після досягнення віку 60 років деякі українці можуть залишитись на службі.

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Йдеться про військових вищого офіцерського складу, які мають високу професійну підготовку і значний досвід практичної роботи на посаді. Продовження терміну служби за межами граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися на службі лише за власним бажанням. До того ж існують окремі вимоги, такі як визнання людини придатною для військової служби за станом здоров'я.

Максимальний службовий вік у 2023 році для кожної категорії з урахуванням додаткових п’яти років такий:

45 років – рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери;

50 років – військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу), військові старшого сержантського і старшинського складу, що служать за контрактом;

55 років – військові вищого сержантського та старшинського складу, що служать за контрактом;

60 років – генерали та аналогічні морські звання, вище військове керівництво, а також рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, що служать під час дії воєнного стану;

65 років – військові вищого офіцерського складу, що служать під час дії особливого та воєнного стану.

До того ж Кабмін знизив обліковий вік для осіб, які підлягають військовій службі. Раніше стати на облік могли люди, які досягли 18-річного віку. Відтепер, відповідно до вказаного офіційного документа, стати на персонально-первинний і персональний військовий облік можуть громадяни України, яким виповнилося 16 років. Таких осіб прийматимуть у військкоматі лише в рік виповнення 17 років.

На військовозобов’язаних громадян покладено вимогу самостійно з’являтися у ТЦК, навіть якщо повістка не надходила, одразу після початку чергової хвилі призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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