Могут призвать на службу мужчин моложе 18 и старше 60 лет

В конце декабря правительство изменило порядок военного учета. Благодаря этим изменениям планируется ускорить ход общей мобилизации и темпы призыва. С новыми правилами вступил в силу пункт, позволяющий призвать человека за пределами предельного возраста военнообязанного, то есть до 18 лет и после 60 лет.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которой подлежат лица от 18 до 60 лет.

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В зависимости от военной категории максимальный возраст службы в 2023 году может автоматически продлиться на 5 лет, если человек имеет уникальный опыт. Согласно обновлениям, утвержденным Кабмином, по достижении возраста 60 лет некоторые украинцы могут остаться на службе.

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Речь идет о военных высшего офицерского состава, обладающих высокой профессиональной подготовкой и значительным опытом практической работы в должности. Продление срока службы за пределами предельного возраста не обязательно, лица могут остаться на службе только по собственному желанию. К тому же существуют отдельные требования, такие как признание человека пригодным для военной службы по состоянию здоровья.

Максимальный служебный возраст в 2023 году для каждой категории с учетом дополнительных пяти лет таков:

45 лет – рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры;

50 лет – военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военные старшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту;

55 лет – военные высшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту;

60 лет – генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство, а также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения;

65 лет – военные высшего офицерского состава, служащие во время действия особого и военного положения.

К тому же, Кабмин снизил учетный возраст для лиц, подлежащих военной службе. Ранее встать на учет могли люди, достигшие 18-летнего возраста. Теперь, согласно указанному официальному документу, стать на персонально-первичный и персональный военный учет могут граждане Украины, которым исполнилось 16 лет. Таких лиц будут принимать в военкомате только в год 17 лет.

На военнообязанных граждан требуется самостоятельно появляться в ТЦК, даже если повестка не поступала, сразу после начала очередной волны призыва на срочную военную службу.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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