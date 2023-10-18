Потужний приліт у Криму: росіяни заявляють про "збиту ракету" в Сахарній Головці (фото та відео)
У Криму 18 червня пролунали вибухи. росіяни у соцмережах показали фото та відео з місця "прильоту".
У російських пабліках пишуть, що вибух пролунав у районі селища Сахарна Головка, що біля Севастополя.
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"Є збиття ворожої ракети у районі Севастополя. Попередньо Шторм Шедоу. Пуски із району Миколаєва", – пишуть російські пропагандисти.
Також зазначається, що в Криму оголошено повітряну тривогу.
У Телеграм-каналах росіяни пишуть, що ППО відбиває атаки на Крим:
- Помічено ще один БПЛА над Стрілецькою, Севастополь.
- У бік міста. Летить дуже низько до води.
- Ракетна небезпека – весь захід Криму.
- БПЛА небезпека захід, північ Криму та Севастополь.
- У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей.
- Усі служби приведені у стан бойової готовності.
Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.
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