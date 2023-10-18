Потужний приліт у Криму: росіяни заявляють про ''збиту ракету'' в Сахарній Головці (фото та відео)

У Криму 18 червня пролунали вибухи. росіяни у соцмережах показали фото та відео з місця "прильоту".

У російських пабліках пишуть, що вибух пролунав у районі селища Сахарна Головка, що біля Севастополя.

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"Є збиття ворожої ракети у районі Севастополя. Попередньо Шторм Шедоу. Пуски із району Миколаєва", – пишуть російські пропагандисти.

Також зазначається, що в Криму оголошено повітряну тривогу.

У Телеграм-каналах росіяни пишуть, що ППО відбиває атаки на Крим:

Помічено ще один БПЛА над Стрілецькою, Севастополь.

У бік міста. Летить дуже низько до води.

Ракетна небезпека – весь захід Криму.

БПЛА небезпека захід, північ Криму та Севастополь.

У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей.

Усі служби приведені у стан бойової готовності.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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