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Мощный прилет в Крыму: россияне заявляют о "сбитой ракете" в Сахарной Головке (фото и видео)

Былим Елена

Мощный прилет в Крыму: россияне заявляют о 'сбитой ракете' в Сахарной Головке (фото и видео)

В Крыму 18 июня раздались взрывы. россияне в соцсетях показали фото и видео с места "прилета".

В российских пабликах пишут, что взрыв прогремел в районе поселка Сахарная Головка возле Севастополя.

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Мощный прилет в Крыму: россияне заявляют о ''сбитой ракете'' в Сахарной Головке (фото и видео)

"Есть сбитие вражеской ракеты в районе Севастополя. Предварительно Шторм Шедоу. Пуска из района Николаева", – пишут российские пропагандисты.

Также отмечается, что в Крыму объявлена воздушная тревога.

В Телеграм-каналах россияне пишут, что ПВО отражает атаки на Крым:

  • Замечен еще один БПЛА над Стрелецкой, Севастополь.
  • В сторону города. Летит очень низко к воде.
  • Ракетная опасность – все мероприятие Крыма.
  • БПЛА опасность запад, север Крыма и Севастополь.
  • В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей.
  • Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 кафиров, ранения получили до 20 российских боевиков.

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