Мощный прилет в Крыму: россияне заявляют о "сбитой ракете" в Сахарной Головке (фото и видео)
В Крыму 18 июня раздались взрывы. россияне в соцсетях показали фото и видео с места "прилета".
В российских пабликах пишут, что взрыв прогремел в районе поселка Сахарная Головка возле Севастополя.
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"Есть сбитие вражеской ракеты в районе Севастополя. Предварительно Шторм Шедоу. Пуска из района Николаева", – пишут российские пропагандисты.
Также отмечается, что в Крыму объявлена воздушная тревога.
В Телеграм-каналах россияне пишут, что ПВО отражает атаки на Крым:
- Замечен еще один БПЛА над Стрелецкой, Севастополь.
- В сторону города. Летит очень низко к воде.
- Ракетная опасность – все мероприятие Крыма.
- БПЛА опасность запад, север Крыма и Севастополь.
- В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей.
- Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 кафиров, ранения получили до 20 российских боевиков.
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