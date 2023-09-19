Миші втечуть з дому назавжди: Як зробити ефективний саморобний засіб

Присутність мишей в будинку завжди створює серйозні турботи для господарів. Вони можуть знищувати продукти, пошкоджувати стіни та меблі, а також бути переносниками небезпечних вірусів і бактерій.

Жоден будинок не застрахований від можливого виникнення цієї неприємної ситуації. Миші часто заводяться в приватних будинках та на дачах, але вони також можуть з'явитися в багатоквартирних будинках, пише Телеграф.

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Якщо ви помітили перші ознаки присутності гризунів, важливо діяти негайно і вживати заходів для їхнього видалення. Існує багато хімічних засобів, які можуть бути дієвими у боротьбі зі шкідниками, але вони можуть бути небезпечними для людей і домашніх тварин. Тому рекомендується спробувати народні методи, які можуть бути так само ефективними. Існує простий і доступний спосіб, за допомогою якого ви зможете вигнати мишей із вашого житла.

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Для приготування цього ефективного розчину ви будете потребувати дві настойки м'яти перцевої, які можна придбати в аптеці – одну на основі олії і іншу на спиртовій основі.

Змішайте масляний і спиртовий розчини м'яти перцевої в пластиковій пляшці та добре її струсніть. Отриманий засіб потрібно набрати в великий одноразовий шприц без голки. Обробіть цим засобом всі отвори і щілини, через які гризуни можуть потрапити в приміщення, а також всі місця, де миші можуть сховатися.

Насичений аромат цього простого засобу відлякує мишей, і вони віддаляться від вашого житла. Аромат м'яти залишатиметься в приміщенні кілька днів. За потреби цю процедуру можна повторити.

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