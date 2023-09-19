Мыши убегут из дома навсегда: Как сделать эффективное самодельное средство

Присутствие мышей в доме всегда создает серьезные заботы для владельцев. Они могут уничтожать продукты, повреждать стены и мебель, а также являться переносчиками опасных вирусов и бактерий.

Ни одно здание не застраховано от возможного возникновения этой неприятной ситуации. Мыши часто заводятся в частных домах и дачах, но они также могут появиться в многоквартирных домах, пишет Телеграф.

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Если вы заметили первые признаки присутствия грызунов, важно действовать немедленно и принимать меры по их удалению. Существует много химических средств, которые могут быть действенными в борьбе с вредителями, но они могут быть опасны для людей и домашних животных. Поэтому рекомендуется попробовать народные методы, которые могут быть столь же эффективными. Существует простой и доступный способ, с помощью которого вы сможете выгнать мыши из вашего жилья.

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Для приготовления этого эффективного раствора вы будете нуждаться в двух настойках мяты перечной, которые можно приобрести в аптеке – одну на основе масла и другую на спиртовой основе.

Смешайте масляный и спиртовой растворы мяты перечной в пластиковой бутылке и хорошо ее встряхните. Полученное средство нужно набрать в большой одноразовый шприц без иглы. Разделайте этим средством все отверстия и щели, через которые грызуны могут попасть в помещение, а также все места, где мыши могут укрыться.

Насыщенный аромат этого простого средства отпугивает мышей, и они удалятся от вашего жилья. Аромат мяты будет оставаться в помещении несколько дней. При необходимости эту процедуру можно повторить.

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