Мити слід не тільки скло: Як вимити віконні рами до ідеальної білизни

За допомогою простих інгредієнтів, які є в кожній кухні, можна очистити й відновити пластикові віконні рами, які втратили свою колишню білизну під впливом сонячних променів або через часті чистки. Вам не потрібно бігати в магазин за спеціальними засобами для прибирання, оскільки все необхідне ви знайдете у своїй кухні.

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Для приготування простого засобу, який поверне віконним рамам колишню білизну, вам знадобиться яблучний оцет, кристалічна сода і звичайний мийний засіб для посуду, який ви використовуєте.

Розчиніть 4 столові ложки кристалічної соди в невеликій кількості води. Додайте 4 столові ложки яблучного оцту та 4 столові ложки мийного засобу для посуду. Ретельно перемішайте, щоб отримати розчин.

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Тепер ви можете нанести цей розчин на віконні рами. Залиште його на поверхні принаймні на 6 годин. Потім протріть рами тканиною, щоб видалити пил та бруд. Промийте великою кількістю води і витріть сухою тканиною. Тепер ваші віконні рами будуть виглядати чистими й блискучими.

Нагадаємо, раніше покоївка престижного готелю розповіла про ефективний саморобний засіб для миття вікон.

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