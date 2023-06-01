Мыть нужно не только стекло: Как вымыть оконные рамы до идеального белого цвета

С помощью простых ингредиентов, имеющихся в каждой кухне, можно очистить и восстановить пластиковые оконные рамы, потерявшие свое прежнее белье под воздействием солнечных лучей или из-за частых чисток. Вам не нужно бегать в магазин за специальными уборочными средствами, поскольку все необходимое вы найдете в своей кухне.

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Для приготовления простого средства, которое вернет оконным рамам прежнее белье, вам понадобится яблочный уксус, кристаллическая сода и обычное моющее средство для посуды, которую вы используете.

Растворите 4 столовых ложки кристаллической соды в небольшом количестве воды. Добавьте 4 столовых ложки яблочного уксуса и 4 столовых ложки моющего средства для посуды. Тщательно перемешайте, чтобы получить раствор.

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Теперь вы можете нанести этот раствор на оконные рамы. Оставьте его на поверхности не менее 6 часов. Затем протрите рамы тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Промойте большим количеством воды и протрите сухой тканью. Теперь ваши оконные рамы будут выглядеть чистыми и блестящими.

Напомним, ранее горничная престижной гостиницы рассказала об эффективном самодельном средстве для мытья окон.

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