На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж радянського герба (фото)

Незабаром на монументі "Батьківщина-мати" у Києві з'явиться новий символ – український тризуб, який замінить герб СРСР. Офіційно цей монумент отримає новий символ до Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня.

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Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики. На фото, поширених МКІП, видно, що половини щита з лівої руки постаті "Батьківщини матері" вже не залишилося, а робітники зайняті демонтажем гранітних плит, на яких раніше було зображення колоса – символу колишнього герба.

Реалізація проєкту не вимагала державних коштів, оскільки вона здійснюється за рахунок приватних інвесторів та різноманітних донорів. Відзначимо, що в процесі обговорення питання про заміну символіки у застосунку "Дія", взяли участь 780 тисяч людей, серед яких 85% висловили підтримку ідеї заміни герба СРСР на український тризуб.

Відео дня

Монумент "Батьківщина-мати" є одним із визначних архітектурних об'єктів Києва та символів національної гідності, тому зміна його символіки має велике значення для українців. Новий тризуб стане важливим кроком у зміцненні національної ідентичності та патріотичних почуттів серед населення.

Нагадаємо, раніше Ткаченко наголошував, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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