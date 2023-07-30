На монументе "Родина-мать" начали демонтаж советского герба (фото)

В скором времени на монументе "Батькивщина-мать" в Киеве появится новый символ – украинский трезубец, который заменит герб СССР. Официально этот монумент получит новый символ ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Читайте также: Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для "Батькивщины-матери" (видео)

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики. На фото, распространенных МКИП, видно, что половины щита с левой руки фигуры "Родины матери" уже не осталось, а рабочие заняты демонтажем гранитных плит, на которых раньше было изображение колоса – символа бывшего герба.

Реализация проекта не требовала государственных средств, поскольку она осуществляется за счет частных инвесторов и доноров. Отметим, что в процессе обсуждения вопроса о замене символики в приложении "Действие", приняли участие 780 тысяч человек, среди которых 85% выразили поддержку идеи замены герба СССР украинским трезубцем.

Видео дня

Монумент "Батькивщина-мать" является одним из выдающихся архитектурных объектов Киева и символов национального достоинства, поэтому изменение его символики имеет большое значение для украинцев. Новый трезубец станет важным шагом в укреплении национальной идентичности и патриотических чувств среди населения.

Напомним, ранее Ткаченко отмечал, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!