Нардеп пояснив, чому треба мобілізувати молодь, а не чоловіків 40+

Верховна Рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію. Нардепи вважають, що у документі варто прописати складову про призов молоді.

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За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради України, народний депутат Романа Костенка, молодь краще використовує новітні технології у веденні війни, на відміну від чоловіків 40-50 років. Такі думки він висловив у інтерв'ю 24 каналу.

"По-перше, ми маємо звернути увагу на нашу молодь. Це не про те, що ми маємо їх брати і закидати в буси – ми маємо мотивувати йти їх до армії", – наголосив нардеп.

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Костенко додав, що людям, старшим за 40 років, важко використовувати сучасні технології у війні.

"Коли ми говоримо про асиметричну війну, про війну сучасних технологій, дуже складно людям, яким вже далеко за 40, а то й за 50 років, використовувати ці технології", – пояснив він.

Додамо, 7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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