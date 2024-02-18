Нардеп объяснил, почему нужно мобилизовать молодежь, а не мужчин 40+

Верховная Рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. Нардепы считают, что в документе следует прописать составляющую о призыве молодежи.

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По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Украины, народного депутата Романа Костенко, молодежь лучше использует новейшие технологии в ведении войны, в отличие от мужчин 40-50 лет. Такие мнения он высказал в интервью 24 каналу.

"Во-первых, мы должны обратить внимание на нашу молодежь. Это не о том, что мы должны их брать и забрасывать в бусы - мы должны мотивировать их идти в армию", – подчеркнул нардеп.

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Костенко добавил, что людям старше 40 лет трудно использовать современные технологии в войне.

"Когда мы говорим об асимметричной войне, о войне современных технологий, очень сложно людям, которым уже далеко за 40, а то и за 50 лет, использовать эти технологии", – объяснил он.

Добавим, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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