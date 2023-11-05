'Наші війська побіжать вперед': Зеленський розповів, як пришвидшити контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для пришвидшення українського контрнаступу не вистачає достатньої кількості засобів протиповітряної оборони. З його слів, Збройні сили Російської Федерації контролюють небо.

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Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News. Володимир Зеленський зазначив, що Україна не використовуватиме своїх людей, "як м’ясо".

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ – ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що українські військові не можуть швидко просуватися вперед, поки російські військові контролюють небо, а Україна не немає достатнього захисту. Зокрема, найголовніший запит до партнерів – це врівноважити сили в небі.

Зі слів Зеленського, через тренування та інші фактори Україна повинна довго чекати на американські винищувачі F-16, тоді як питання протиповітряної оборони є швидшим. Володимир Зеленський про це говорив з президентом США Джо Байденом, а саме про те, щоб не давати ППО через дефіцит, а виготовляти його разом.

Крім цього, він закликав партнерів дати Україні системи ППО на зиму.

"Наш меседж світу, США, Європі, Азії дати нам ППО, орендувати, особливо на зиму", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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