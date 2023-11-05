'Наши войска побегут вперед': Зеленский рассказал, как ускорить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ускорения украинского контрнаступления не хватает достаточного количества средств противовоздушной обороны. По его словам, Вооруженные силы русской Федерации контролируют небо.

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Об этом он сообщил в интервью NBC News. Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет использовать своих людей, "как мясо".

"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление – ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей как мясо, как делают россияне", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что украинские военные не могут быстро продвигаться вперед, пока российские военные контролируют небо, а Украина не имеет достаточной защиты. В частности, самый главный запрос к партнерам – это уравновесить силы в небе.

По словам Зеленского, из-за тренировок и других факторов Украина должна долго ждать американских истребителей F-16, тогда как вопрос противовоздушной обороны более быстрый. Владимир Зеленский об этом говорил с президентом США Джо Байденом, а именно о том, чтобы не давать ПВО из-за дефицита, а производить его вместе.

Кроме того, он призвал партнеров дать Украине системы ПВО на зиму.

"Наш месседж миру, США, Европе, Азии дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, вблизи Работиного на Запорожском направлении бойцы сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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