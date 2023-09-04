Названо 7 корисних побутових лайфхаків, які значно спростять ваше життя та зекономлять час

Наша повсякденна рутинна робота іноді може бути не такою ефективною, як нам здавалося. Ukr.Media розкаже про кілька корисних порад, які допоможуть вам полегшити багато аспектів домашнього господарства.

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1. Налити воду у відро правильно

Іноді налити воду у велике відро може бути справжнім випробуванням, оскільки воно не поміщається в раковину. Ви можете запросто уникнути цих труднощів, використовуючи звичайний совок. Поставте його під кран так, щоб вода стікала безпосередньо в відро або іншу ємність, яку ви використовуєте.

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2. Витягувати мішки для сміття з відра

Витягування повних мішків для сміття з відра може бути справжньою морокою через утворення вакууму. Щоб уникнути цього, зробіть кілька отворів в нижній частині відра. Це допоможе запобігти створенню вакууму і ускладнить витягування мішків.

3. Складання речей

Прибирання одягу, коли шафа заповнена, може бути надокучливим завданням. Згортайте одяг в "трубочку", щоб зекономити місце в шафі і одяг не буде м'ятись.

4. Вирівнювання хитких меблів

Меблі, які постійно хитаються, можуть бути дратівливими. Використовуйте монети як підкладки, щоб підняти ноги меблів і забезпечити стабільність.

5. Захист підлоги при свердлінні

Під час свердління отворів у стіні на підлозі, використовуйте вологий паперовий рушник або туалетний папір, щоб уникнути розкидання бруду.

6. Охолодження напоїв

Щоб швидко охолодити напій, оберніть пляшку вологим паперовим рушником та поставте в морозильник. Це значно прискорить процес охолодження.

7. Ремонт дерев'яних меблів

Якщо ваші дерев'яні меблі пошкоджені, використовуйте волоські горіхи, щоб приховати дефекти. Просто потерте ними по пошкодженому місцю, і ви побачите, як результат перевершить ваші очікування.

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