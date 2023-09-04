Названы 7 полезных бытовых лайфхаков, которые значительно упростят вашу жизнь и сэкономят время

Наша повседневная рутинная работа иногда может быть не столь эффективной, как нам казалось. Ukr.Media расскажет о нескольких полезных советах, которые помогут вам облегчить многие аспекты домашнего хозяйства.

Читайте также: Почему нельзя мыть окна после заката: приметы, которые сохранят благосостояние

1. Налить воду в ведро правильно

Иногда налить воду в большое ведро может являться настоящим испытанием, поскольку оно не помещается в раковину. Вы можете запросто избежать этих затруднений, используя обычный совок. Поставьте его под кран так, чтобы вода стекала непосредственно в ведро или другую емкость, которую вы используете.

Видео дня

2. Вытаскивать мешки для мусора из ведра

Извлечение полных мешков для мусора из ведра может быть настоящим мраком из-за образования вакуума. Чтобы избежать этого, сделайте несколько отверстий в нижней части ведра. Это поможет предотвратить создание вакуума и усложнит вытягивание мешков.

3. Составление вещей

Уборка одежды, когда шкаф заполнен, может быть надоедливой задачей. Сворачивайте одежду в "трубочку", чтобы сэкономить место в шкафу и одежда не будет мяться.

4. Выравнивание шаткой мебели

Мебель, которая постоянно шатается, может быть раздражительной. Используйте монеты в качестве подкладки, чтобы приподнять ноги мебели и обеспечить стабильность.

5. Защита полов при сверлении

Во время сверления отверстий в стене на полу используйте влажное бумажное полотенце или туалетную бумагу во избежание разбрасывания грязи.

6. Охлаждение напитков

Чтобы быстро охладить напиток, оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в морозильник. Это значительно ускорит процесс охлаждения.

7. Ремонт деревянной мебели

Если ваша деревянная мебель повреждена, используйте грецкие орехи, чтобы скрыть дефекты. Просто потерте ими по поврежденному месту, и вы увидите, как результат превзойдет ваши ожидания.

Узнайте в материале UAportal, какими средствами можно очистить душевую кабину, чтобы улучшить внешний вид и продлить срок эксплуатации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!