Деякі пенсіонери отримують понад 97 тис. грн: про кого йде мова

За даними звіту Пенсійного фонду України, судді в Україні отримують надзвичайно високі пенсії, які не обмежені. Загалом, середня пенсія судді становить понад 97,7 тис. грн, і це єдиний клас пенсіонерів, який не підлягає обмеженням.

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Звіт ПФУ вказує, що 3639 суддів отримують пенсію (законом передбачена довічна виплата). Це слід порівняти з загальною кількістю пенсіонерів в Україні, яка складає 10,69 млн осіб. Хоча витрати на пенсії суддів для Пенсійного фонду є незначними, це все ж єдиний клас пенсіонерів, який отримує особливі виплати.

Судді отримують такі високі пенсії тому, що вони мають право на необмежений розмір виплати, яке гарантоване законом. Усі інші українці не можуть отримувати пенсію, що перевищує 20,9 тис. грн (10 прожиткових мінімумів для пенсіонера).

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Крім того, загальні правила призначення пенсій не поширюються на суддів. Вони отримують пенсії, які становлять частину їхньої зарплати, якщо вони продовжують працювати. Звичайні українці отримують пенсію за формулою, яка не дозволяє отримувати такі високі суми.

За останніми даними, середня пенсія в Україні складає 5238 грн, а середній розмір пенсії за віком (без урахування пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами) становить 5144 грн.

Слід відзначити, що в червні пенсії були підвищені для українців, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку. Згідно з законом, вони мають право на перерахунок пенсії з урахуванням нових показників стажу раз у два роки.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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