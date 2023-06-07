Некоторые пенсионеры получают более 97 тыс. грн: о ком идет речь

По данным отчета Пенсионного фонда Украины, судьи в Украине получают очень высокие пенсии, которые не ограничены. В целом средняя пенсия судьи составляет более 97,7 тыс. грн, и это единственный класс пенсионеров, который не подлежит ограничениям.

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Отчет ПФУ указывает, что 3639 судей получают пенсию (законом предусмотрена пожизненная выплата). Это следует сравнить с общим количеством пенсионеров в Украине, которое составляет 10,69 млн. человек. Хотя расходы на пенсии судей для Пенсионного фонда незначительны, это все же единственный класс пенсионеров, получающий особые выплаты.

Судьи получают столь высокие пенсии потому, что они имеют право на неограниченный размер выплаты, гарантированное законом. Все остальные украинцы не могут получать пенсию, превышающую 20,9 тыс. грн. (10 прожиточных минимумов для пенсионера).

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Кроме того, общие правила назначения пенсий не распространяются на судей. Они получают пенсии, составляющие часть их зарплаты, если они продолжают работать. Обычные украинцы получают пенсию по формуле, которая не разрешает получать такие высокие суммы.

По последним данным, средняя пенсия в Украине составляет 5238 грн., а средний размер пенсии по возрасту (без учета пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых по специальным законам) составляет 5144 грн.

Следует отметить, что в июне пенсии были повышены для украинцев, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста. По закону они имеют право на перерасчет пенсии с учетом новых показателей стажа раз в два года.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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