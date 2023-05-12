Неприємні запахи у холодильнику: позбавтеся від проблеми назавжди

Навіть якщо ви регулярно слідкуєте за тим, аби ваш холодильник всередині був чистим, у ньому з часом можуть з'явитися неприємні запахи. Наприклад, через те, що їжа довгий час зберігається у посуді без кришки. Особливо це стосується м'яса, риби та молочних продуктів.

Також він може видавати неприємні аромати через те, що виникла проблема з системою охолодження – збільшився рівень вологи й почала розмножуватися пліснява.

Щоб уникнути неприємного запаху в холодильнику, рекомендується регулярно чистити його від бруду та залишків їжі, зберігати продукти в герметичних контейнерах, розміщувати продукти з сильним запахом окремо від інших продуктів та вчасно викидати прострочену їжу.

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Щоб прибрати неприємний запах з холодильника, можна використовувати різні натуральні засоби, такі як кава, сода, перець, сіль та оцет. Ось кілька способів, які допоможуть прибрати запах з холодильника:

Кава: Покладіть кілька ложок меленої кави на тарілку або у полотняний мішечок та покладіть у холодильник. Кава абсорбує зайві запахи й залишає свій власний аромат.

Сода: Розмістіть відкриту склянку з содою в холодильнику на кілька годин або навіть на ніч. Сода абсорбує запахи, а також може вбивати бактерії, що можуть бути причиною запаху.

Перець: Насипте кілька ложок чорного меленого перцю в мішечок з тканини й розмістіть його в холодильнику на декілька годин. Перець також може допомогти вбити бактерії, що спричиняють запах, та залишити свій власний аромат.

Сіль: Розмістіть декілька ложок солі в мисці в холодильнику. Сіль також може абсорбувати запахи.

Оцет: Змочіть губку або серветку в оцеті, і протріть всі внутрішні поверхні холодильника, а потім протріть чистою губкою або серветкою, щоб видалити залишки оцту. Оцет може не тільки прибрати запах, але й вбити бактерії.

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