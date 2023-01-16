"Нестерпно, неможливо": заборонений у росії Максим Галкін відреагував на трагедію у Дніпрі

Відомий російський артист Максим Галкін прокоментував ракетний удар росії по Дніпру. Нагадаємо, ще восени в росії коміка визнали іноагентом через “здійснення політичної діяльності".

На своїй сторінці Instagram він опублікував фотоілюстрації будинку, який постраждав від жахливого удару. Гуморист також додав декілька слів щодо трагедії.

“Дніпро 💔 Нестерпно… неможливо…", - написав Галкін.

Зазначимо, що цього разу артист вимкнув коментарі до свого запису.

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Раніше відомий артист також прореагував на блекаут у столиці України, який відбувся через нищення окупантами української енергоінфраструктури.

Він поділився фото, де маленьку дівчинку з інгалятором під вас вимкнення електроенергії привели до працюючої АЗС.

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова з дітьми виїхали до Ізраїлю. Від самого початку актор підтримував Україну, за що і отримав визнання його іноагентом у росії.

Зазначимо, що Алла Пугачова виступила із заявою на захист свого чоловіка Максима Галкіна. Співачка також висловилася проти війни, але не назвала конкретних убивць.

Нагадаємо, 14 січня під час обстрілу Дніпра російська ракета влучила в житловий будинок.

Станом на ранок понеділка кількість загиблих сягнула 35 осіб, з яких – двоє дітей.

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