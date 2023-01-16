"Невыносимо, невозможно": запрещенный в россии Максим Галкин отреагировал на трагедию в Днепре

Известный российский артист Максим Галкин прокомментировал ракетный удар россии по Днепру. Напомним, еще осенью в россии комика признали иноагентом из-за "осуществления политической деятельности".

На своей странице Instagram он опубликовал фотоиллюстрации пострадавшего от ужасного удара дома. Юморист также добавил несколько слов о трагедии.

"Днепр 💔 Невыносимо... невозможно...", - написав Галкин.

Отметим, что на этот раз артист выключил комментарии к записи.

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Ранее известный артист также отреагировал на блэкаут в столице Украины, который состоялся из-за уничтожения оккупантами украинской энергоинфраструктуры.

Он поделился фото, где маленьку девочку с ингалятором во время выключения электроэнергии привели к работающей АЗС.

Как сообщалось, после полномасштабного вторжения Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева с детьми уехали в Израиль. С самого начала актер поддерживал Украину, за что и получил признание его иноагентом в России.

Отметим, что Алла Пугачева выступила с заявлением в защиту своего мужа Максима Галкина. Певица также высказалась против войны, но не назвала конкретных убийц.

Напомним, 14 января во время обстрела Днепра российская ракета попала в жилой дом.

По состоянию на утро понедельника количество погибших достигло 35 человек, из которых двое детей.

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