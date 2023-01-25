Чи потрібно вимикати телефон, коли він заряджається

Телефон є частиною нашого повсякденного життя, і багато хто з нас використовує його, коли він заряджається. Однак чи знаєте ви, що категорично не рекомендується тримати його увімкненим під час заряджання?

Видання Sante Plus назвали причини, чому потрібно вимкнути смартфон під час заряджання. Особливо якщо це стосується тих випадків, коли ви зазвичай залишаєте його підключеним до мережі на ніч.

Чому потрібно вимикати телефон, коли він заряджається

Одна з головних причин, чому бажано вимикати мобільний телефон під час заряджання, пов’язана зі сповіщеннями. Оскільки телефон може приймати дзвінки, повідомлення та виконувати всілякі процеси, коли він увімкнений, акумулятор може витрачатися під час заряджання. Це призводить до уповільнення часу завантаження.

Відео дня

У вимкненому стані під час заряджання живлення буде надходити лише до батареї мобільного телефону, тому час заряджання буде скорочений.

Читайте також: Які параметри смартфона потрібно вимкнути, щоб продовжити час роботи акумулятора вдвічі

Крім того, відповідно до сайту Tech Advisor, оскільки телефон не буде ввімкнено під час заряджання, це запобігатиме так званим "паразитним зарядам". Тобто, якщо ви заряджаєте телефон під час використання, ви можете "порушити" батарею, оскільки створюєте мініцикли зарядки, під час яких частини батареї постійно переробляються. Тому ці частини можуть псуватися швидше, ніж решта інших елементів батареї.

Якщо у вас виникне бажання використовувати свій мобільний телефон під час його заряджання, живлення споживатиметься з іншого місця, наприклад з екрана та процесора, а не з акумулятора. Через це мобільний телефон може перегріватися.

Читайте також: Чому не можна заряджати телефон усю ніч

Як часто корисно вимикати мобільний телефон?

Хоча рекомендується вимикати телефон на ніч, коли ви ним не користуєтеся, бажано робити це принаймні раз на тиждень.

Цим простим жестом ви краще збережете функції свого телефону, допоможете йому краще керувати пам’яттю, він працюватиме плавніше, і ви навіть зможете продовжити автономність його акумулятора.

Чи варто вимикати телефон на ніч

Час роботи акумулятора вашого смартфона безпосередньо залежить від частоти та тривалості циклів заряджання.

Читайте також: Як не можна заряджати телефон від павербанку

Згідно з дослідженнями, бажано регулярно заряджати смартфон, а не давати йому повністю розрядитися перед заряджанням, щоб зберегти довший термін служби. З цієї причини деякі виробники рекомендують заряджати смартфон, коли рівень заряду батареї досягає 30%. Важливо також відзначити, що на відміну від старих нікель-кадмієвих батарей, сучасні літій-іонні батареї не потребують повної розрядки перед заряджанням.

Нагадаємо, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!