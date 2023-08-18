Звільнить від прищів та чорних цяток: як застосовувати часник у догляді за шкірою

Небагатьом відомо, що часник виявляється ефективним засобом для лікування таких дерматологічних проблем, як акне та пігментні плями.

Про це пише radiotrek.

Щоб використати часник у догляді за собою його необхідно подрібнити (розкатати або дрібно нарізати), а потім нанести на шкіру обличчя.

В момент подрібнення часнику активується аліцин – сполука, яка славиться своїми антибактеріальними та протигрибковими властивостями, і здатністю боротися з вугрями та прищами.

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Часникову пасту можна нанести на проблемні ділянки, а через п'ять хвилин змити теплою водою. Вже після першого застосування можна помітити зменшення запалень та почервоніння.

Часник також містить флавоноїди, амінокислоти, сапоніни, вітаміни, такі як C, B1, B2, PP, провітамін A, а також мікроелементи, такі як кобальт, хром та нікель.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо зав‘язувати часник у вузол.

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