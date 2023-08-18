Освободит от прыщей и черных точек: как применять чеснок в уходе за кожей

Немногим известно, что чеснок оказывается эффективным средством для лечения таких дерматологических проблем как акне и пигментные пятна.

Об этом пишет radiotrek.

Чтобы использовать чеснок в уходе за собой, его необходимо измельчить (раскатать или мелко нарезать), а затем нанести на кожу лица.

В момент измельчения чеснока активируется алицин – соединение, славящееся своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами и способностью бороться с угрями и прыщами.

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Чесночную пасту можно нанести на проблемные участки, а через 5 минут смыть теплой водой. После первого применения можно заметить уменьшение воспалений и покраснения.

Чеснок также содержит флавоноиды, аминокислоты, сапонины, витамины, такие как C, B1, B2, PP, провитамин A, а также микроэлементы, такие как кобальт, хром и никель.

Напомним, мы уже писали, зачем завязывать чеснок в узел.

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