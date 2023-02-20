Окрема категорія українців отримає підвищені на 35% пенсії

У березні 2023 в Україні очікується індексація пенсій. Зокрема, чотири категорії пенсіонерів отримають більше на 150 або 600 гривень.

Тим часом стало відомо, що окремі категорії жінок отримуватимуть більше на 35%. Це стосується багатодітних українок.

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Передбачається, що матері 5 та більше дітей мають право на призначення спеціальної доплати у сумі 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Ця доплата виплачується разом з пенсією.

Як повідомляє видання "На пенсії", багатодітні матері мають право на доплату до пенсії у сумі 732,55 грн.

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Ця категорія жінок також має право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку, якщо вони виховали дітей до досягнення віку 6 років та мають не менше ніж 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Україні планують провести чергову індексацію пенсійних виплат. Деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у нашому матеріалі.

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