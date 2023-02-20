Отдельная категория украинцев получит повышенные на 35% пенсии

В марте 2023 года в Украине ожидается индексация пенсий. В частности, четыре категории пенсионеров получат больше на 150 или 600 гривен.

Между тем, стало известно, что отдельные категории женщин будут получать больше на 35%. Это касается многодетных украинок.

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Предполагается, что матери 5 и более детей имеют право на назначение специальной доплаты на сумму 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Эта доплата выплачивается вместе с пенсией.

Как сообщает "На пенсии", многодетные матери имеют право на доплату к пенсии в сумме 732,55 грн.

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Эта категория женщин также имеет право на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста после достижения 50-летнего возраста, если они воспитали детей до достижения возраста 6 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, в марте 2023 года в Украине планируют провести очередную индексацию пенсионных выплат. У некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в нашем материале.

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