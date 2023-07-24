Відпочинок під Києвом з риболовлею, як дістатися до Забір'я

Улітку тим, хто любить відпочинок на природі, варто з'їздити до Забір'я – це невеличке село під Києвом. Дістатися туди зі столиці можна на громадському транспорті, або на власному авто.

Забір'я знаходиться за 40 кілометрів від Києва. Воно славиться своїми чистими водоймами, де можна порибалити. До того ж рибалити тут можна безплатно, а можна замовити альтанку та половити рибу за гроші. У водоймах в Забір'ї водяться чи не всі річкові види риб.

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Для тих, хто любить відпочивати біля води, у Забір'ї є пляж. Тут безкоштовне усе, окрім дерев'яних альтанок, усередині яких є столи та лавочки. Біля альтанок встановлено мангали.

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Поблизу водойм у Забір'ї розташовано 30 альтанок – 15 на "Пірсі" та 15 на "комбінаті". Біля них є зона паркування, яка вміщує до 30 автомобілей.

Оренда альтанки, розрахованої на 30 осіб за добу становить 1000 гривень. Альтанки, що вміщують максимально 8 осіб обійдуться у 500 гривень. Альтанки, які розраховані на 12 осіб, можна орендувати за 700 гривень. На "Пірсі" можна окремо орендувати стіл та мангал. Оренда 200 грн. Мангала 100 грн. Знаходитися на території можна з 7:00 до 20:00.

Також у Забір'ї є "Корчагін Парк". Він розташований біля озера та має ще й басейн просто неба. Вхід до пляжу – 50 грн. Оренда шезлонга – 100 грн. Оренда альтанки – 1000 грн. VIP пляжна зона з басейном – 600 грн.

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Тут можна орендувати невеличкий будинок, що має 6 спальних місць. З понеділка по четвер оренда коштуватиме 4000 грн, а у пятницю, суботу та неділю обійдеться в 5000 грн.

Для того, щоб дістатися до Забір'я з Києва, можна скористатися залізницею, або маршруткою. Треба доїхати до станції "Боярка", а звідти знайти маршрутку, що слідує до Забір'я.

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