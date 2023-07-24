Отдых под Киевом с рыбалкой, как добраться до Забирья

Летом тем, кто любит отдых на природе, стоит съездить в Забирье – это небольшая деревня под Киевом. Добраться туда из столицы можно на общественном транспорте или на собственном авто.

Забирье находится в 40 километрах от Киева. Оно славится своими чистыми водоемами, где можно порыбачить. К тому же рыбачить здесь можно бесплатно, а можно заказать беседку и половить рыбу за деньги. В водоемах в Забирье водятся едва ли не все речные виды рыб.

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Для тех, кто любит отдыхать у воды, в Забирье есть пляж. Здесь бесплатно все, кроме деревянных беседок, внутри которых есть столы и лавочки. Возле беседок установлены мангалы.

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Вблизи водоемов в Забирье расположены 30 беседок – 15 на "Пирсе" и 15 на "комбинате". Возле них есть парковка, которая вмещает до 30 автомобилей.

Аренда беседки, рассчитанной на 30 человек в сутки, составляет 1000 гривен. Беседки, вмещающие максимально 8 человек, обойдутся в 500 гривен. Беседки, рассчитанные на 12 человек, можно арендовать за 700 гривен. На "Пирс" можно отдельно арендовать стол и мангал. Аренда 200 грн. Мангала 100 грн. Находиться на территории можно с 7:00 до 20:00.

Также в Забирье есть "Корчагин Парк". Он расположен у озера и имеет еще и бассейн под открытым небом. Вход на пляж – 50 грн. Аренда шезлонга – 100 грн. Аренда беседки – 1000 грн. VIP пляжная зона с бассейном – 600 грн.

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Здесь можно арендовать небольшой дом, имеющий 6 спальных мест. С понедельника по четверг аренда обойдется в 4000 грн, а в пятницу, субботу и воскресенье обойдется в 5000 грн.

Для того чтобы добраться до Забирья из Киева, можно воспользоваться железной дорогой или маршруткой. Надо доехать до станции "Боярка", а оттуда найти маршрутку, которая следует в Забирье.

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