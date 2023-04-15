Великдень розпочнеться з сильної магнітної бурі: як це вплине на здоров'я

На Великдень, 16 квітня, доволі потужна магнітна буря накриє Землю. Людям варто попіклуватися про своє здоров'я та дотримуватися кількох рекомендацій.

Загалом магнітні бурі можуть вплинути на здоров'я людей, спричинити збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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16-17 квітня очікується потужне метеозбурення потужністю 4 бали, яке може мати негативний вплив на здоров'я. Дводенний удар піде на спад вже від 18 квітня, але розслаблятися не варто.

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У четвер, 20 квітня, розпочнеться найпотужніша магнітна буря за весь місяць. Вона почне затихати вже 22 квітня і до кінця квітня буде спокійно.

Графік магнітних бур у квітні 2023 року

14-15 квітня – магнітна буря в 3 бали.

16-17 квітня – магнітна буря в 4 бали.

18-19 квітня – небезпеки немає.

20-21 квітня – потужна магнітна буря інтенсивністю в 5 балів.

22-23 квітня – магнітна буря в 3 бали.

24-30 квітня – небезпеки немає.

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Як поберегтися під час магнітних бур

Магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети, які викликані потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

В цей період люди скаржаться на головні болі, запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння, слабкість. Також загострюються хронічні хвороби.

Як покращити самопочуття під час впливу магнітних бур:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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