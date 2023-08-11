Печатка Соломона, дзеркало та янтар: найкращі засоби вберегти дітей від сил зла

З давніх-давен люди вірили в силу оберегів, які можуть захистити від зла. Обереги для дітей особливо важливі, адже вони ще не мають достатнього досвіду і знань, щоб протистояти злу на власному досвіді.

Існує безліч різних оберегів, які можуть захистити дітей від сил зла. Ось деякі з найпопулярніших:

Хрестик – це один з найдавніших і найпоширеніших оберегів. Хрестик символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою.

Печатка Соломона - це шестикутна зірка, яка вважається потужним оберегом від зла. Печатка Соломона символізує гармонію і порядок.

Янтар - це камінь, який, як вважається, здатен поглинати негативну енергію.

Амулети - це невеликі предмети, які носяться на тілі як обереги. Амулети можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, камінь, дерево, шкіра. Найпопулярнішими амулетами для дітей є ті, на яких зображені тварини, рослини, символи Сонця, Місяця, зірок.

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Хорошим оберегом в народі вважається червона нитка, яку матір повинна зав'язати на зап'ясток дитині та прочитати при цьому молитву "Отче наш". Ця нитка, яка зав'язується на зап'ясті дитини, вважається оберегом від пристріту.

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Також дехто використовує від пристріту дзеркало. Якщо це дитина, яку ще возять у візку, невеличке дзеркальце кладуть в узголів'я візочка. Вважається, що якщо хтось схоче наврочити, дзеркало "відіб'є" негатив від дитини на того, хто бажає малечі зла.

Обереги не можуть гарантувати стовідсоткового захисту від зла, але вони можуть допомогти людині бути впевненіше, що ніхто не наврочить її дитині та не наведе пристріту. Якщо ви хочете захистити свою дитину від сил зла, ви можете використовувати будь-який з оберегів, які перераховані вище. Але найголовніше – це любити свою дитину й опікати її. Любов і турбота – це найсильніший оберіг, який існує у світі.

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